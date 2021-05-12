شكرا لقرائتكم خبر عن «مضاء» تستثمر في شركة المخازن المساندة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مضاء للاستثمار، (المتخصصة بالاستثمار في الملكية الخاصة والاستثمار الجريء التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًّا لها، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة عبدالعزيز صالح العثيم وأبناؤه القابضة)، عن استثمارها في شركه المخازن المساندة ’Support Warehouses‘، وهي أحد الحلول الشاملة لسلسلة التوريد وإدارة المخزون للعملاء في قطاعات الضيافة والأطعمة والمشروبات.

تأسست شركة المخازن المساندة في عام 2017، وقد اكتسبت ثقة العديد من الشركات بجعلها المورد الحصري لهم في المملكة. تسعى الشركة إلى تقديم خدمات إدارة المخزون وسلاسل التوريد للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في السعودية. وتتمحور رؤية الشركة حول تطوير حلول شاملة لجميع الشركات داخل القطاع، وأن تكون هي الخيار الأول لإدارة التوريد.

سيمكن الاستثمار الجديد الشركة من زيادة نموها وترسيخ وجودها في المملكة حيث سيساهم ذلك وبشكل كبير في تطوير منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بمعاملات الشركات، أو ما يعرف اختصارًا بـ(B2B)، وجذب واكتساب المزيد من العملاء في مختلف أرجاء المملكة.

من جانبه، صرّح عبدالله عبدالعزيز العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة مضاء للاستثمار، قائلًا: «يأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي ضمن مهمتنا للمساهمة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص وظيفية وتشجيع الابتكار والمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي. وسوف يمكّن هذا الاستثمار الاستراتيجي شركة المخازن المساندة من التوسّع وتحقيق رؤيتها. نحن نتطلع إلى نجاح الشركة وتحقيق فريقها لمزيد من النمو في السنوات القليلة المقبلة».

وبهذه المناسبة، علّق محمد بن دايل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المخازن المساندة، قائلًا: «سوف نتمكن عبر هذا الاستثمار من بناء فريقنا، وتعزيز خطوط منتجاتنا، وبناء منصة B2B عبر الإنترنت لتلبية هذا النمو. نحن نسعى إلى تغيير طريقة عمل شركات التوريد والارتقاء بمستوى خدماتنا، الأمر الذي سيساهم في خلق مستقبل ديناميكي في المملكة العربية السعودية والمنطقة».