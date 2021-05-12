شكرا لقرائتكم خبر عن 468 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى القطاعات السلعية بارتفاع 37.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير حديث لوزاره التخطيط انه يوجد طفرة كبيرة فى استثمارات خطة عام 2021/2022 ، حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%.

وحسبما ذكر التقرير ان الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%.

وأكدت التخطيط فى تقريرها أن هناك زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.

وأشار التقرير إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% فى 2021/2022، و حول التوزيعات القطاعية أوضح التقرير أن القطاعات السلعية تحظي بـ 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.