شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها و"الداو جونز" يهبط بأكثر من 470 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وعمقت خسائرها نتيجة المبيعات المكثفة والأداء الضعيف لأسهم شركات التكنولوجيا.



كما تعرضت وول ستريت لضغوط من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.63% نتيجة التوقعات بارتفاع التضخم أعلى المستهدف (2%) في عام 2022.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 16.2% إلى 319.2 دولار في المتوسط خلال الربع السنوي الأول من عام 2021، وهي أكبر زيادة فصلية للأسعار على الإطلاق في البلاد.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% أو ما يعادل 36 سنتا وأغلق الخام عند 65.28 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلق الخام عند 68.55 دولار لكل برميل.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 473 نقطة) إلى 34269 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34572 نقطة وأقل مستوى عند 34075 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13389 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13423 نقطة وأقل مستوى عند 13107 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 4152 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 4162 نقطة وأقل مستوى عند 4111 نقطة.