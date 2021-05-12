شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع إلى أعلى مستوى لها في نحو 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار المخاوف حيال نقص الإمدادات.



ولا يزال الجفاف يهدد مناطق شاسعة في البرازيل التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة على مستوى العالم نظرا لأن تأخر زراعة الذرة في البلاد عرض المحصول للجفاف وأضراره.



وعلاوة على ذلك، تشهد مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة تباطؤاً في زراعة الحبوب نتيجة برودة الطقس.



وبالتزامن مع مخاوف نقص الإمدادات، تعزز الصين من مشترياتها من الحبوب المستوردة من الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.8% إلى 16.14 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 16.25 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، وأقل سعر عند 15.73 دولار.