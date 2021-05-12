شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تغلق على ارتفاع وسط استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وصرح أحد أعضاء الفيدرالي "جيمس بولارد" أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تعديل للسياسة النقدية، وتوقع ارتفاع معدل التضخم أعلى المستهف (2%) خلال عام 2022.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 16.2% إلى 319.2 دولار في المتوسط خلال الربع السنوي الأول من عام 2021، وهي أكبر زيادة فصلية للأسعار على الإطلاق في البلاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 27.7 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.7 دولار وأقل سعر عند 27.1 دولار.