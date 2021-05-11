شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مطاعم الرومانسية تفتتح فرعها الجديد في مدينة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت سلسلة المطاعم السعودية الشهيرة "الرومانسية" فرعها الجديد في مدينة الخبر يوم أمس (الثلاثاء)

وقال محمد المعلم، الرئيس التنفيذي للشركة: "يسرنا افتتاح فرعنا الأول في مدينة الخبر ، والذي يأتي ضمن سياق التزام الشركة التوسع بعلامة "الرومانسية" في جميع مناطق المملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص ، وهذه الخطوة الجديدة إن شاء الله سترسخ مكانتنا الرائدة في تقديم أفضل طعم وأجود خدمة والتي أصبحت مرتبطة بعلامتنا التجارية المرموقة.

وأضاف نحرص دائمًا على التواجد على مقربة من عملائنا ومحبينا في كل مكان و كلنا ثقة بأن الفرع الجديد سيحقق نجاحًا كبيرًا ورواجًا واسعًا في أوساط أهالي مدينة الخبر وزوارها الباحثين عن الجودة وتناول وجبات تنسجم مع الذوق السعودي الأصيل، وسط أجواء ضيافة عربية أصيلة وخدمات مثالية تتميز بها مطاعم الرومانسية".

من الجدير بالذكر أن فرع مدينة الخبر يتخذ موقعًا مثاليًا في قلب مدينة الخبر بالقرب من الكورنيش الساحلي وسيقدم أشهى المأكولات السعودية والخليجية والتي تزخر بها قائمة "الرومانسية"، وسط أجواء تتميز بخصوصيتها ورقي الخدمات المقدمة للضيوف