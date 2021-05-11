«التحلية» تستهدف خفض 318 ألف برميل وقود يوميا

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وأوضحت المؤسسة أنه سيكون لهذه المبادرات نتائج مبهرة على صعيد الاستدامة البيئية، حيث سينخفض استهلاك الطاقة أكثر من 318 ألف برميل مكافئ من الوقود يوميا، كما ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز 40 مليون طن سنويا تمثل أكثر من 30 %من إجمالي الخفض المستهدف في رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير مليارات الريالات.
وتأتي هذه الاستراتيجية تنفيذا لمبادرات إزاحة الوقود السائل، وتعزيز الصداقة للبيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية في المملكة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما تأتي تأكيدا على التزام المؤسسة بالريادة في تطوير صناعة التحلية من كافة جوانبها، والمساهمة السباقة والفاعلة؛ لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتمهيدا لتأخذ المؤسسة دور المساهم الرئيس عالميا في تقديم الحلول للمخاطر والتحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه.
أبرز نتائج المبادرات:
خفض استهلاك الوقود 318.000 برميل مكافئ يوميا.
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 40 مليون طن سنويا.
الخفض يمثل 30 %من الإجمالي المستهدف في رؤية 2030.
توفير مليارات الريالات.
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