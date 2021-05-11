المجلس العام للبنوك يبحث تطوير دليل الاستدامة في الصناعة المالية الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية أمس اجتماع الطاولة المستديرة حول دليل الاستدامة في الصناعة المالية الإسلامية من خلال البث المرئي.

وجاء الاجتماع تعزيزا لالتزام المجلس العام بدعم ممارسات الاستدامة والعمل المسؤول في الصناعة المالية الإسلامية، حيث ناقش القضايا الرئيسة لتطوير دليل الاستدامة في الصناعة المالية الإسلامية بمشاركة نخبة من الخبراء والمهنيين من مختلف المؤسسات الرائدة. وشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الاستدامة للمجلس العام، وعدد من منتسبي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية والعاملين في إدارات الاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأكد أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتورعبدالإله بلعتيق، أهمية تحقيق الاستدامة في المالية الإسلامية، مبينا الدور الذي يؤديه المجلس العام في تشجيع البنوك الإسلامية على دمج الاستدامة في أعمالها وخططها المستقبلية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة القضايا الرئيسة والتحديات المتعلقة بتطوير دليل المجلس العام لممارسات الاستدامة في الصيرفة الاسلامية، وعرض أحدث التوجهات وأفضل الممارسات لتنفيذ مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. حيث تم التركيز على جوانب دمج الحوكمة بالاستدامة، وإعداد التقارير وتقييم النتائج، وإمكانية تكيف الأسواق المالية.

كما تم خلال مناقشة دمج الاستدامة في استراتيجيات المؤسسات المالية، عرض أهم التوصيات حول دور الحوكمة في تنفيذ هذه الخطط ضمن أنشطة أعمال البنوك والمؤسسات المالية.

وفي نهاية الاجتماع قدم المتحدثون لمحة عامة بخصوص معايير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة وتقييم نتائج التطبيق بالإضافة إلى الاستراتيجيات المناسبة في إطار المبادئ التوجيهية والممارسات العالمية الحالية.

أبرز ما ناقشه الاجتماع:

