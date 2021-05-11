«المنافسة» تقر استحواذ «أدنوك» على 15 محطة وقود في السعودية

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وأجرت الهيئة دارسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودية.
وتدرس هيئة المنافسة حاليا عددا من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب بالاستحواذ على محطات وقود في السوق السعودية.
وأعلنت شركة أدنوك للتوزيع نهاية ديسمبر 2020 تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة شرائية تبلغ 10 ملايين دولار.
وكانت أدنوك للتوزيع قد افتتحت أول محطاتها في السعودية في ديسمبر 2018، وذلك على طريق الرياض – الدمام السريع على بعد حوالي 40 كلم من العاصمة، وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بعد ذلك بوقت قصير، وبإتمامها لهذه الصفقة لتملك المحطات، سيصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 17 محطة.
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