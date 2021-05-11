هارلي ديفيدسون الأمريكية تعتزم طرح علامة تجارية للدراجات الكهربائية

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وبحسب بيان للشركة، تحمل العلامة التجارية الجديدة اسم (لايف واير) وتستهدف الريادة وتحديد اتجاه السوق في عالم المركبات الكهربائية على حد قول يوخن تسايتس، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية. ومن المقرر أن تطلق هارلي ديفيدسون علامتها التجارية الجديدة لايف واير رسميا يوم 8 يوليو المقبل على أن تكشف عن أول دراجة كهربائية تحمل العلامة التجارية يوم 9 يوليو خلال المعرض الدولي للدراجات النارية.
ولم يتم حتى الآن الكشف عن مواصفات الدراجات الجديدة. ويتم تطوير وإنتاج هذه الدراجات بالاشتراك مع شركة باناسونيك اليابانية للالكترونيات.
وتأتي دراجات (لايف واير) الكهربائية لتكون أول دراجة نارية بمحرك كهربائي من ديفيدسون والتي سبق الكشف عنها في 2019 خلال فاعليات معرض لاس فيجاس الدولي للأجهزة الالكترونية.
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