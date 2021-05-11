شكرا لقرائتكم خبر جولات لمتابعة منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. ودعوة لتجنب الزحام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضحت التجارة في بيان لها أن هذه الجولات تهدف للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس (كورونا).

وأكدت أن التسوق في أوقات مختلفة خارج وقت الذروة يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة الكاشير، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، سيما وأن الوزارة قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.

وشددت وزارة التجارة على المولات والمراكز والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة على أهمية الرقابة بشكل صارم لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت متابعة الفرق الرقابية بشكل مكثف لإجراءات الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمولات والمراكز والمنشآت، إضافة إلى آلية إدارة التجمعات، وإجراءات منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج وفقا للبروتوكلات الوقائية المعتمدة، وذلك لمنع التزاحم وتحقيق سلامة المجتمع. وأشارت إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين التي تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية لستة أشهر، والإحالة للنيابة العامة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

كما دعت عموم المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحرص على عدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحاما، و تطبيق كافة الإجراءات الصحية وبالأخص لبس الكمامة والتباعد والتعقيم ونظافة اليدين.