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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، التي تلقتها خدمة (زكاتي) الالكترونية التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك حتى يوم 28 رمضان المبارك، مقابل 40 مليون ريال في شهر رمضان من العام الماضي. وكشفت (الزكاة والضريبة والجمارك) أن جميع مبالغ زكاة الأفراد الواردة إلى خدمة (زكاتي) تم توجيهها إلى وكالة الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لصرفها على المستحقين من مستفيدي البرنامج، مبينة في السياق ذاته أنه يمكن للأفراد الاستفادة من خدمة (زكاتي) على مدار العام.



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