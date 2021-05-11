ساما: اتفاقية التأمين المشترك توزع المخاطر وتحقق عدالة التسعير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توزع اتفاقية التأمين المشترك المخاطر التي تتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك، حيث تتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة ويوكل إدارة الوعاء إلى شركة واحدة بحيث تصبح القائدة للوعاء وتقوم بإدارته نيابة عن شركات التأمين المشاركة، مما يوزع المخاطر ويحقق عدالة التسعير، وذلك بحسب ما أوضحه البنك المركزي السعودي (ساما) في تغريدة على حسابه في تويتر.

وأفاد البنك المركزي، أنه يتم استخدام هذه الاتفاقية غالبا في تغطية المخاطر العالية أو الجديدة التي يصعب قياس مخاطرها.

وأشار ساما إلى أن من أمثلة التأمين المشترك في السعودية، التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وتأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج السعودية متضمنا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أن أبرز إيجابيات التأمين المشترك هو تحقيق عدالة وكفاءة التسعير وذلك من

خلال كفاءة توزيع المخاطر وإمكانية تغطية عدد أكبر من المؤمن لهم.

إضافة إلى تسهيل الحصول على وثيقة التأمين بآلية موحدة، وارتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن لهم، وسرعة عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر.

وحتى مساء أمس الأول وقعت 12 شركة تأمين، اتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني بإدارة شركة التعاونية لتغطية الأخطار الناشئة عن منتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة.

وضمت قائمة الشركات الموقعة كلا من: العالمية للتأمين وأليانز إس إف وولاء للتأمين والخليجية العامة وميدغلف والراجحي للتأمين وأكسا للتأمین وبروج للتأمين والاتحاد للتأمين وملاذ للتأمين والصقر للتأمين والدرع العربي.

اتفاقية التأمين المشترك (Co-insurance)

يتم وفق هذه الاتفاقية توزيع المخاطر التي تتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك، حيث تتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة ويوكل إدارة الوعاء إلى شركة واحدة بحيث تصبح القائدة للوعاء وتقوم بإدارته نيابة عن شركات التأمين المشاركة. ويتم استخدام هذه الاتفاقية غالبا في تغطية المخاطر العالية أو الجديدة التي يصعب قياس مخاطرها..

أمثلة التأمين المشترك في السعودية:







التأمين الإلزامي على العيوب الخفية.



تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج السعودية متضمنا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19 )



أبرز إيجابيات التأمين المشترك: