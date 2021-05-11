شكرا لقرائتكم خبر «أوبك» تتوقع تعافيا قويا في الطلب العالمي على النفط رغم أزمة كورونا بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط هذا العام مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة رغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا.

فيما أشارت إلى أن زيادة إصابات (كورونا) في البرازيل والهند دعمت توجهها لمراجعة خفض بيانات الطلب العالمي على الخام في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء، «إن مستوى الطلب العالمي على النفط سيرتفع 5.95 ملايين برميل يوميا هذا العام، بما يعادل 6.6%، دون تغيير عن تقديراتها الشهر الماضي، إلى 96.5 مليون برميل يوميا».

وأضافت «أما فيما يتعلق بالمعروض من خارج أوبك، فيتوقع ارتفاعه بمقدار 0.7 ملايين برميل يوميا عند 63.6 مليون برميل يوميا، وهو أقل من مستوى التقديرات السابقة بنحو 0.2 مليون برميل يوميا.

واتسم التقرير بالتفاؤل رغم تحذيره من ضبابية كبيرة، لاسيما فيما يخص الجائحة، ومع تأثر أسعار النفط سلبا ببواعث القلق حيال الهند. ونزل سعر الخام بعد صدور التقرير لكنه يظل مرتفعا 30% هذا العام قرب 68 دولارا للبرميل.

وقالت أوبك «تواجه الهند تحديات خطيرة متعلقة بكوفيد-19 ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021».

وخفضت أوبك في التقرير توقعها للطلب على النفط في الربع الثاني 300 ألف برميل يوميا، لكنها رفعت تقديراتها للربع الثالث 150 ألف برميل يوميا وللأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 290 ألف برميل يوميا.

ورفعت أوبك توقعها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.5% من 5.4% الشهر الماضي، على افتراض حدوث احتواء كبير للجائحة بحلول النصف الثاني. وقالت «التعافي يميل بدرجة كبيرة للغاية صوب النصف الثاني».

وأقرت أوبك وحلفاؤها في مجموعة أوبك+ تخفيفا تدريجيا لتخفيضات الإنتاج من مايو بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية الحفاظ على الأسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وأظهر التقرير زيادة طفيفة لإنتاج أوبك بلغت 30 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 25.08 مليون برميل يوميا.