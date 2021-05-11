شكرا لقرائتكم خبر جولدمان يرجح ارتفاع سعر برنت لـ80 دولارا خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع بنك جولدمان ساكس أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2021، مقدرا أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل وأن يبلغ غرب تكساس الوسيط 77 دولارا للبرميل في غضون 6 أشهر وفقا لوكالة «رويترز».

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة «نرى عجزا في سوق النفط العالمية يبلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا وسيزيد بشكل كبير عن هذا»، وأضافوا «ما زلنا نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية هذا العام».

وتراجعت أسعار النفط أمس مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94% إلى 64.31 دولارا للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين يوم الاثنين. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82% إلى 67.76 دولارا للبرميل بعد ارتفاع 4 سنتات أمس الأول.

وقال كبير محللي الأسواق في أواندا إدوارد مويا في مذكرة أمس «لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى».

وارتفعت أسعار الخام مطلع هذا الأسبوع بعد هجوم الكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط أنابيب مهمة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة وسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية النفطية بها.

وفي إشارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل عن كثب مع كولونيال بايبلاين لمساعدتها على التعافي من هجوم بإحدى برمجيات الفدية، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.

وقال رئيس ليبو أويل أسوسيتس آندرو ليبو «الفكرة الرئيسية هي أن الأشرار بارعون جدا في إيجاد طرق جديدة لاختراق البنية التحتية... لم تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها التصدي لجميع الطرق المختلفة التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من خلالها الضرر بالمنظومة».

وشبكة كولونيال هي مصدر ما يقرب من نصف إمدادات الوقود للساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتنقل 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين وأنواع الوقود الأخرى، واضطرت الشركة إلى إغلاق جميع خطوط الأنابيب بعد الهجوم الالكتروني الجمعة، والذي شمل برمجيات فدية.