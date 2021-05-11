شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة التقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت استمرار عمل قنوات العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الفطر، عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحبة بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر PPA_Care أو البريد الالكتروني للعناية بالعملاء أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.