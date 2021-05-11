شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة وسط مبيعات أذكتها مخاوف التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، الثلاثاء إذ أثار تزايد أسعار السلع الأولية ونقص في العمالة مخاوف من أنه على الرغم من تطمينات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فإن زيادات الأسعار في الأجل القصير قد تتحول إلى تضخم في الأجل الطويل.

وفي حين قلصت المؤاشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت خسائرها من أدنى مستوياتها للجلسة، فإن المبيعات توزعت في مختلف قطاعات السوق.

وأظهرت بيانات اقتصادية من وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف المتاحة لدى الشركات الأمريكية قفزت إلى مستوى قياسي في مارس/ آذار، وهو دليل آخر على نقص العمالة الذي لمح إليه تقرير الوظائف المخيب للآمال الذي صدر يوم الجمعة. ويوحي التقرير بأن المعروض من العمالة لا يجاري قفزة في الطلب بينما يتزاحم أرباب العمل على العثور على عمال مؤهلين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 472.21 نقطة، أو 1.36 بالمئة، إلى 34270.61 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 36.33 نقطة، أو 0.87 بالمئة، ليغلق عند 4152.10 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 12.43 نقطة أو 0.09 بالمئة، إلى 13389.43 نقطة. ولامس مؤشر تقلبات السوق، وهو مقياسي لقلق المستثمرين، أعلى مستوى له في شهرين.

الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية من ذروتها، الثلاثاء، وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والتعدين بين أكبر الخاسرين بعدما أدت مخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لهبوط المؤشرات الأمريكية. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 في المئة بعدما سجل مستوى قياسياً عند الإغلاق الاثنين.

تدهورت المعنويات عالمياً بعدما دفع القلق حيال التضخم المستثمرين للابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت الاثنين قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي يخشى كثيرون من أن تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يعيد النظر في موقفة بشأن السياسة النقدية.

وهوت أسهم التكنولوجيا 2.2 في المئة لأقل مستوى منذ أواخر مارس/ آذار، فيما تخلت أسهم شركات التعدين عن جزء من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. ونزلت أسهم السفر والترفيه 3.7 في المئة، وهوى سهم مجموعة إيفوليوشن جيمينج السويدية 9.6 في المئة بعد الإعلان عن تسعير صفقات ضخمة. (رويترز)