شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخصص ملياري يورو في السباق لتطوير جهاز كمبيوتر كمومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ألمانيا تخصيص ملياري يورو لصنع جهاز كمبيوتر كمومي بحلول العام 2025 في ظل طموحها لأن تصبح من البلدان الرائدة في هذه التكنولوجيا التي من شأنها إدخال تحويلات جذرية على المعلوماتية والصناعة.

وسيوزَّع هذا المبلغ المستقى بالكامل من الخزينة العامة الألمانية بين وزارة البحث التي ستحصل على 1,1 مليار يورو، ووزارة الاقتصاد التي ستنال 878 مليون يورو، على ما أفاد بيانان منفصلان.

وقالت وزيرة البحث الألمانية أنيا كارليتشيك: «هدفنا تطوير حاسوب كمومي تنافسي في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة وإنشاء منظومة مرتبطة به من المستخدمين المحتملين».

وأوضح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في «إنشاء قاعدة صناعية بسرعة كبيرة لاستخدام الحواسيب الكمومية والإفادة من قدراتها».

وفي التفاصيل، ستحصل وكالة الفضاء الألمانية على 740 مليون يورو، مع خريطة طريق تقضي بإقامة شراكات في القطاع تشمل شركات صغيرة ومتوسطة وتطوير البحوث.

وتندرج الميزانيات المرصودة الثلاثاء في إطار رزمة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 130 مليار يورو قررتها حكومة الائتلاف بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل في حزيران/يونيو 2020 لتطويق التبعات الاقتصادية المتأتية من جائحة «كوفيد-19».

وتشمل الخطة الألمانية 50 مليار دولار لتطوير مجالات عدة بينها الطاقة الهيدروجينية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في بلد تستحوذ الصناعة على نحو ربع إجمالي ناتجه المحلي سنوياً.

وترغب المفوضية الأوروبية في أن يطور الاتحاد الأوروبي أول حاسوب كمومي قبل نهاية العقد الحالي لتعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية في مواجهة الصين والولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، تلوح بوادر منافسة بين ألمانيا وفرنسا التي أعلنت في يناير / كانون الثاني الماضي خطة استثمارية وطنية بقيمة 1,8 مليار يورو على خمس سنوات في مجال التكنولوجيا الكمية، مع طموح في جعل فرنسا بين القوى «الثلاث الأولى عالمياً» على هذا الصعيد.

وتستغل تكنولوجيا الكم القدرات المذهلة الموجودة في المادة على المستويات الفائقة الصغر (كالذرّة والأيون والفوتون والإلكترون)، ومن شأنها على المدى الطويل السماح بتطوير حواسيب تتمتع بقدرات حسابية تفوق بما لا يُقاس، تلك الموجودة في أقوى المعالجات الحسابية حالياً.

(أ ف ب)