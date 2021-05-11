شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يضمن البقاء.. وهبوط الفجيرة إلى «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

بهدف قاتل للبرازيلي لياندرو سباداسيو، كسب عجمان معركة البقاء بفوزه الغالي الذي انتزعه من مضيفه الفجيرة 2-1 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما في الفجيرة.

استطاع الفريق البرتقالي انتزاع صك البقاء، وتأكيد الجدارة بالاستمرارية في منظومة المحترفين للموسم الخامس على التوالي، بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة، في المقابل، خيم الحزن على لاعبي وأنصار الفريق الفجراوي الذي حزم حقائبه عائداً لدوري الهواة، بعد ثلاثة مواسم قضاها بين الكبار، بعد أن توقف رصيد الفريق عند 15 نقطة.

افتتح عجمان التسجيل مبكراً عند الدقيقة 12 من «نيران صديقة» بقدم المدافع حمدان البارود بالخطأ في مرمى فريقه من هجمة شرسة قادها البرازيلي لياندرو مستفيداً من الكرة المحسنة التي هيأها المالي مايجا، الهدف كان له مفعوله في زيادة إيقاع المباراة، خاصة من جانب الفريق الفجراوي الذي كثف من تحركاته الهجومية، وساعده التراجع غير المبرر من جانب الفريق البرتقالي، وانكماشه في المنطقة الخلفية، وهذا بدوره منح المساحة والأفضلية لأصحاب الأرض، ومع استمرار الضغط الفجراوي، عبر سلسلة من المحاولات ينجح التونسي فراس بالعربي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 38 من الكرة الرائعة التي وضعها السويدي صامويل خلف المدافعين، وأعادت المباراة إلى نقطة البداية.

ومع اقتراب المباراة من لفظ أنفاسها الأخيرة، ومن خطأ ثان للمدافع حمدان البارود في إبعاد الكرة، تصل للبرازيلي لياندرو الذي وضعها «لوب» فوق الحارس التميمي، معلناً هدف البقاء عند الدقيقة 86، لتعم فرحة البقاء لاعبي الفريق البرتقالي ومدربه المصري أيمن الرمادي.