«خيرية الشارقة» توزع الكسوة على 5000 مستفيد

الشارقة:”الخليج 365”

رفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر ‏المبارك.

‏وقال: «باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وبالنيابة عن المديرين والأخوة الموظفين والمنتسبين إلى جمعية الشارقة الخيرية، أتوجه بالتهاني والتبريكات العطرة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة ‏حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليهم ودولة الإمارات بالخير ‏والبركات».

وأضاف: «أنه بهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في جمعية الشارقة الخيرية على جهودهم المبذولة على مدار شهر رمضان المبارك وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم المتواصل».

كما انتهت الجمعية من توزيع كسوة العيد على 5000 شخص من المسجلين في كشوف وسجلات الجمعية على مستوى إدارتها الرئيسية وسائر الإدارات الفرعية بالبطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وأفاد أسعد الزرعوني رئيس قسم المساعدات الداخلية أن مشروع الكسوة يأتي ضمن مشاريع الحملة الرمضانية والتي تقوم الجمعية من خلالها بتوفير ملابس جديدة لجميع أفراد الأسرة المستحقة، وقسائم شراء الملابس الجاهزة للحالات المستحقة من المسجلين بكشوف الجمعية، موضحاً أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية وضعت مخصصات مالية بقيمة 1.2 مليون درهم لتوفير الملابس لمصلحة 5000 مستفيد من الأسر المتعففة.

وأوضح: إن عمليات التوزيع تمت وفق آلية دقيقة استهدفت فرز الحالات المقيدة بسجلات الجمعية ومن ثم تصنيف كل حالة وفق احتياجاتها ووفق أعداد الأسرة لتقديم قيمة المساعدة المناسبة.