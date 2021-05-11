شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف الوطني» يؤكد استعداده للمناسبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد الإسعاف الوطني رفعه درجات الاستعداد واتخاذه كافة التدابير الاستباقية لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ وذلك ضمن خطة طوارئ استباقية متكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة المتوقع حدوثها على مدار الساعة وتأمين الاستجابة السريعة لها في المناطق الشمالية. ودعا الجمهور إلى الاحتفال بمسؤولية، مشدداً على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية وإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة بما يحافظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ويدعم جهود الدولة في دفع عجلة التعافي من الجائحة.

وتشمل الاستعدادات: تفعيل خطة الطوارئ الاستباقية الخاصة بمواسم الأعياد والمناسبات الرسمية والتي تتضمن تكثيف الموارد الإسعافية من قوى بشرية وآليات ومعدات وتوزيعها الاستراتيجي على المواقع الحيوية في الإمارات الخمس، والتحرك الديناميكي لمركبات الإسعاف اعتماداً على الإحصاءات السابقة والتحاليل الخاصة بأنماط البلاغات ومواقعها. كما سيتم التنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين؛ لرفع كفاءة الاستجابة المشتركة بما يحقق سلامة وأمن الجمهور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للإسعاف أحمد الهاجري: إن الفرق الإسعافية وكوادر غرف العمليات اتخذوا كافة الإجراءات الاستباقية والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البلاغات الطارئة التي قد تطرأ خلال فترة العيد، مؤكداً الجاهزية التامة لتنفيذ كافة المتطلبات الخدمية الإسعافية. كما ذكّر الجمهور بضرورة التحلي بالمسؤولية أثناء الاحتفال وعدم التهاون بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتجنب الإضرار بالجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء.