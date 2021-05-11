شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تكمل تحضيراتها لاستقبال الزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة جاهزية الإمارة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بعد أن أنهت البلدية جميع تحضيراتها بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة فما يتعلــق بالإجراءات الوقائيـــــة والتدابير اللازمة لإنجاز استحقاق العيد من تزيين شوارع الإمارة الرئيسية والدوارات بمختلف اللوحات الفنية المضيئة إلى جانب تجهيز المقاصب الأربعة في الفجيرة وقدفع ومسافي والطويين، فضلاً عن استنفار البلدية بجميع كوادرها التفتيشية؛ لتكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وسوق الخضراوات والفواكه واللحوم.

وأشار إلى أن إدارته كثفت الرقابة على المحال التجارية الناشطة بالإمارة والصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية؛ للتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية.