شكرا لقرائتكم خبر عن «الخالدية» يختتم مسابقة «رتل» القرآنية ويعلن الفائزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أسدل مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة، الستار على مسابقته القرآنية «رتل»، والتي شارك فيها 58 متسابقاً ومتسابقة من أبناء وبنات أهالي الضاحية.

وأعلن المجلس أسماء الفائزين في المسابقة، بعد أن اختتمها مساء أمس، عن طريق التواصل الإلكتروني بالتعاون مع مركز المنار لتحفيظ القرآن الكريم، وبرعاية «الغانم للعقارات».

وهنأ مجلس الضاحية، الفائزين والفائزات في فروع المسابقة حيث جاءت النتائج للبنين في الفرع الأول والمخصص لجزء عمّ عن فوز عبدالله محمد عبيد كرمستجي بالمركز الأول، والثاني معضد جابر سيف سالم السويدي، أما الفرع الثاني والمخصص لجزأي عم وتبارك، فقد حلّ بالمركز الأول راشد سعيد أحمد دسمال المزروعي، والثاني أحمد عيسى خليفة بن دسمال المزروعي، في الفرع الثالث والمخصص للأجزاء الأخيرة حتى ربع سورة يس.. جاء بالمركز الأول حمد فيصل خليفة المشوي السويدي، والثاني خالد عبدالله علي يوسف الهاشمي. وفي فئة البنات في الفرع الأول والمخصص لجزء عمّ جاءت بالمركز الأول سارة محمد عبيد محمد كرمستجي، والثاني عفراء عبدالله أحمد سالم السويدي، وأما الفرع الثاني والمخصص لجزأي عم وتبارك جاءت بالمركز الأول نورة محمد عبيد كرمستجي، والثاني عفراء سعيد أحمد بن دسمال المزروعي، وفي الفرع الثالث المخصص للأجزاء إلى نهاية ربع يس حلت بالمركز الأول سارة عبدالله علي يوسف الهاشمي والثاني موزة عيسى خليفة بن دسمال المزروعي.