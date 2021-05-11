شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نصف قادة دول العالم طلبوا المساعدة لتوفير لقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء أنّ نحو نصف قادة دول العالم تواصلوا معه بشأن لقاحات مضادّة لكوفيد-19، طالبين من الولايات المتحدة المساعدة على توفير جرعات لقاحية.

وقال خلال اجتماع عبر الفيديو مع حكام الولايات، إن «كل دول العالم تتطلّع إلينا حالياً لتعويض النقص في قدراتها على إنتاج اللقاحات أو الحصول عليها». وتابع:«نحو 40 % من قادة دول العالم يهاتفون ويسألون إذا كان يمكننا مساعدتهم»، مضيفاً «سنحاول ذلك».

ولم يحدد بايدن الدول التي يشير إليها. لكنّ هناك مساعي دولية للحصول على قسم من المخزون الأمريكي الوفير من اللقاحات، خاصة من الهند التي تسجّل أرقاماً قياسية من ضحايا الجائحة. وكرر بايدن موقفه السابق حول أولوية تلقيح الأمريكيين، لكنه قال: «سنعمل مع بلدان أخرى، لأن المتحورات ستكون كثيرة».

والشهر الماضي، تعهّد بايدن بتوزيع 60 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» على دول عدة بينها الهند. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنه سيقرض المكسيك وكندا أربعة ملايين جرعة من اللقاح نفسه.

لكن واشنطن تتعرض إلى ضغوط متزايدة لتوزيع مزيد من اللقاحات، وسط توقعات تشير إلى أن وفرة مخزونها ستصل إلى مئات ملايين الجرعات.