شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة إيقاف تداول 16 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي .ليس، مصر للألومنيوم، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، ايديتا للصناعات الغذائية، القناة للتوكيلات الملاحية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية للأسمنت، أسمنت سيناء، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، العربية لاستصلاح الأراضي. البورصة تربح 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه. البورصة تربح 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 416.9 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.74%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 111.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 57.6 ألف جنيه، 37.7 مليون جنيه، 31.02 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1246 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 16.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.41%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.23%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%.

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.61%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 38.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.402 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.60%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.