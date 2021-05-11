شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك المطار تضبط ساعة ثمينة ومشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الألماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب ساعة ثمينة وكمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه عبد السلام عادل رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركي .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي رأفت الصاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود مشغولات وساعة ذات كثافة عالية .

وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك قرر تكليف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ساعة رولكس باهظة الثمن وطاقم من المشغولات الذهبية مكون من 10 قطع مرصعين بفصوص من الألماس والأحجار الكريمة مخبأة داخل حقائبه.

قرر أحمد سعد مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .