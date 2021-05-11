شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: حياة كريمة والاقتصاد الأخضر يساهمان فى جذب الاستثمارات الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير الاقتصادى الدكتور جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد أن تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، يمثل دعما كبيرا لبنية الاقتصاد التحتية، مما يمكنه من جذب الاستثمارات مستقبلا ليس فقط على مستوى محافظة أو محافظتين وإنما على مستوى كل المحافظات المصرية التى تشهد تطويرا كبيرا بنحو 600 مليار جنيه وفق ما أعلنته الحكومة.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة ؛لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع

أضاف جمال هيكل لـ" الخليج 365"، أنه بجانب تطوير القرى هناك اهتمام كبير بالارتقاء بالبيئة من خلال المشروعات الخضراء ، لافتا أن موازنة العام الحالى ستكون أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وهى التى ارست قواعد الموازنة الخضراء، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.

أضاف جمال هيكل، أن الموازنة شملت مشاريع خضراء بحوالى ‫نصف تريليون جنيه، لافتا إلى أنه سيؤدى إلى تحسين أداء مصر فى مؤشر الأداء البيئى تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة.