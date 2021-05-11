شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على استقراره في مواجهة العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وحافظت العملة على هذا الاستقرار مع متابعة تصريحات عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.



وذكر "جيمس بولارد" أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تعديل للسياسة النقدية الفيدرالية، وتوقع ارتفاع معدل التضخم أعلى المستهف (2%) خلال عام 2022.



وارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 16.2% إلى 319.2 دولار في المتزسط خلال الربع السنوي الأول من عام 2021، وهي أكبر زيادة فصلية للأسعار على الإطلاق في البلاد.



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس في قرار أن المتحور الجديد لفيروس كورونا في الهند أصبح مصدرا للقلق العالمي.



من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الأموال الممنوحة للمواطنين في صورة إعانات بطالة لم تمنعهم من البحث عن وظائف.



تأتي هذه التصريحات على خلفية صدور تقرير الوظائف الشهري في الأسبوع الماضي والذي كشف عن إضافة وظائف بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة على غير المتوقع خلال أبريل/نيسان الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.