شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق على ارتفاع عقب توقعات إيجابية من "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء مدعومة بتوقعات إيجابية من منظمة "أوبك" بالإضافة إلى استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة معلوماتها الرسمية غدا الأربعاء.



وذكرت "أوبك" في تقريرها أن الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع بستة ملايين برميل يوميا إلى 96.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2021.



وصعد إنتاج المنظمة من النفط بنحو 26 ألف برميل يوميا إلى 25.1 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% أو ما يعادل 36 سنتا وأغلق الخام عند 65.28 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلق الخام عند 68.55 دولار لكل برميل.