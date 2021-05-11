شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض أدنى 3000 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي وقع تحت وطأة الضغوط ليتخلى عن حاجز 3000 دولار للأوقية.



وارتفعت أسعار البلاديوم بشكل كبير في الآونة الأخيرة حتى تجاوزت مستوى 3000 دولار للأوقية بدع من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض في الأسواق العالمية تزامنا مع الطلب القوي لا سيما من شركات السيارات التي تستخدم هذا المعدن في صناعة مكونات تعمل على تقليل انبعاثات ملوثة للبيئة.



ويتوقع محللون أن يتعرض البلاديوم ومعادن صناعي أخرى كالنيكل والبلاتين من ضعف المعروض في العام الجاري مما يدعم الأسعار على نحو ملحوظ.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 2922 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2986.5 دولار وأقل سعر عند 2910.5 دولار.