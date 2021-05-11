شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستثمرين الألمان مع انحسار موجة «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، الثلاثاء تحسن ثقة المستثمرين الألمان في مايو /أيار بفضل انحسار موجة ثالثة من جائحة «كوفيد- 19»، ما ينبئ بتحسن كبير في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال معهد الأبحاث الاقتصادية زد.إيه.دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين ارتفع إلى 84.4 نقطة من 70.7 في الشهر السابق، وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع إلى 72.0 نقطة.

وقال أكيم فامباخ رئيس المعهد في بيان: «تباطؤ الموجة الثالثة من «كوفيد-19» زاد من تفاؤل خبراء السوق المالية».

وأضاف: «يتوقع الخبراء تحسناً اقتصادياً كبيراً في الأشهر الستة المقبلة».

وزاد مقياس منفصل للأوضاع الحالية إلى سالب 40.1 نقطة من سالب 48.8 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات عند سالب 41.3 نقطة.

(رويترز)