شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان»: الشركات الأمريكية تعاود طرح السندات بالأسواق الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثية، الثلاثاء، إن الشركات الأمريكية تعاود إصدار السندات في السوق العالمية بعد تراجع العام الماضي بسبب الجائحة، سعياً لتوسيع قاعدة مستثمريها.

واستقطبت الأسواق الأجنبية 12 في المئة من إصدارات سندات الشركات الأمريكية منذ بداية 2021، ارتفاعاً من سبعة في المئة العام الماضي. وفي 2019، صدر 17 في المئة من سندات الشركات الأمريكية في الخارج.

وكتب سبنسر روجرز المحلل لدى «جولدمان» في المذكرة: «رغم تراجع سعر الصرف وتكاليف التحوط، نرى أن السبب الأرجح لعودة الشركات الأجنبية إلى الأسواق الدولية هو سبب هيكلي وليس انتهازياً».

(رويترز)