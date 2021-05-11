شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار إلى أدنى مستوياته في 10 أسابيع قبيل تقرير التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الدولار إلى مستوى منخفض جديد في شهرين ونصف الشهر، الثلاثاء، مع مراهنة المستثمرين على أن ارتفاع التضخم قد يقلص قيمة العملة الأمريكية قبل يوم من نشر بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وفي السنوات القليلة الماضية، ساعدت توقعات ارتفاع التضخم الدولار، لأن المستثمرين كانوا يفترضون أن معدلات الفائدة ستزيد رداً على ارتفاع الأسعار، لكن ذلك لم يعد الحال.

وأثار تقرير مخيب للآمال عن الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم يوم الجمعة الماضي، موجة مبيعات واسعة في العملة الخضراء، وعلى الرغم من أن صعوداً قوياً لأسعار السلع الأولية أثار قلقاً من زيادة التضخم في الأشهر المقبلة، فإن الأسواق تعتقد بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة وسيواصل مشتريات الأصول.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 89.979 وهو أدنى مستوى له منذ 25 فبراير/شباط قبل أن يتعافى بعض الشيء إلى 90.073 بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

وعززت العملات المرتبطة بالموارد ومن بينها الدولار الكندي، مكاسبها؛ إذ إن صعود أسعار السلع الأولية يدعم جاذبيتها.

وسجلت العملة الكندية أعلى مستوى في أربع سنوات مقابل الدولار الأمريكي، الثلاثاء.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.783 دولار أمريكي قرب أعلى مستوى له في شهرين، الذي سجله يوم الاثنين.

وسجل اليورو، أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر بعد بيانات أظهرت أن ثقة المستثمرين الألمان، قفزت في مايو/أيار إلى أعلى مستوى منذ بداية جائحة «كوفيد- 19». وارتفعت العملة الأوروبية في أحدث التداولات 0.3 في المئة إلى 1.2164 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى مقابل العملة الأمريكية منذ مارس/آذار فوق 1.41 دولار وأعلى مستوى مقابل اليورو منذ أوائل إبريل/نيسان. (رويترز)