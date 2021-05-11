شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سعوديين في منتخب القرن الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اختار الاتحاد الدولي للإحصاء 3 لاعبين من السعودية ضمن تشكيلة منتخب القرن التي اختارها الاتحاد عن قارة آسيا.

وتواجد ماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية وأول قائد للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994 في مقدمة التشكيلة الهجومية، في حين جاء سعيد العويران صاحب الهدف المارادوني في نفس المونديال ضمن قائمة خط الوسط، وتم اختيار محمد الدعيع حارساً للتشكيلة التي تضم بجانب الثلاثي، 3 لاعبين من اليابان ومثلهم من كوريا الجنوبية ولاعبين من إيران.