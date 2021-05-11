شكرا لقرائتكم خبر عن 471 مصلى وجامعاً لعيد الفطر في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عن تخصيص 471 مصلى وجامعاً في إمارة الشارقة لصلاة عيد الفطر المبارك منها 340 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و57 في المنطقة الوسطى، و74 في المنطقة الشرقية، وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍّ، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، مع تأكيدها استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية الأخرى في مساجد الإمارة.

وتقام الصلاة عند الساعة (05:51 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:50 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:51 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:48 صباحاً).

وبهذه المناسبة الكريمة تتقدم دائرة الشؤون الإسلامية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يكون عيد خير وبركة على دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية.

المصليات والجوامع في إمارة الشارقة:

أولاً: مدينة الشارقة:

المنطقة المصلى / الجامع

البديع مصلى البديع

المصلى مصلى الشارقة

الخان مصلى الخان

الزبير مصلى الزبير

جزيرة أبو موسى مصلى جزيرة أبو موسى

الطي مسجد الشارقة

الآبار جامع علي سالم المزروع

الآبار جامع أسماء بنت أبي بكر

البديع جامع البرهان

البليدة جامع مجمع الشموس

بودانق جامع الكوثر

بودانق جامع المعافى بن عمران

بوشغارة جامع السلام

بوشغارة جامع الإمام إسحاق بن راهوية بوشغارة جامع البراء بن مالك

بوشغارة جامع الحباب بن المنذر

بوطينة جامع عبادة بن الصامت

بوطينة جامع الإجابة

بوطينة جامع عبد الله زين الشريف

بوطينة جامع الرحمن

بوطينة جامع طلحة بن عبيد الله

بوطينة جامع أسد بن الفرات

الجبيل جامع أبو سعيد الخدري

الجرينة جامع رافع بن يزيد الأنصاري

الجرينة جامع عمران بن الحصين

الجرينة جامع الدار

الجرينة جامع أم الدرداء

الجرينة جامع الأوابين

الجرينة جامع العز بن عبد السلام

الجرينة 1 جامع الأبرار

الجرينة 1 جامع السلف الصالح

الجرينة 1 جامع الحسن البصري

الجرينة 1 جامع الإمام النسائي

الجرينة 1 جامع الأرقم بن أبي الأرقم

الجزات جامع مالك بن أنس

الجزات جامع ثابت بن قيس

الجزات جامع الإمام أحمد بن حنبل

الجزات جامع عمار بن ياسر

الحزانة جامع بزة الصباح

الحزانة جامع طوى

الحزانة جامع زيد بن ثابت

الحومة جامع الشهيد/ خليفة بدر سليمان عبد الله جوهر

الخالدية جامع صفوان بن أمية

الخالدية جامع الحسن بن علي

الخالدية جامع الهدى

الخالدية جامع مالك بن ثابت

الخالدية جامع طارق بن زياد

الخالدية جامع سعيد بن العاص

الخالدية جامع عبد الله بن رواحة

الخان جامع الرجاء

الخان جامع القصباء

الخان جامع الإخلاص

الخان جامع الماجد

الخان كرفان الخان

الخان جامع الفردوس

الخان جامع الخان

الخزامية جامع الشهيد/ سامي محمد علي مبارك المرزوقي

الخزامية جامع شهداء الخندق

الخزامية جامع عبد الله بن عمرو بن العاص

الدراري الإمام البيهقي

الدراري جامع الشهيد/ غالب عامر صالح عامر هلابي

الدراري جامع حنظلة بن أبي عامر

الدراري جامع الغزال

الرفاع جامع زيد بن الخطاب

الرفاع جامع عبد الرحمن الزيد

الرفاع جامع سمير المحمود

الرفاعة جامع عطاء بن أبي رباح

الرقيبة 1 جامع التسبيح

الرقيبة 3 جامع النجاشي

الرقيبة 5 جامع الريان

الرقيبة 7 جامع النبي أيوب

الرقيبة 8 جامع ابن الجزري

الرقيبة 8 جامع الذاكرين

الرماقية جامع بلال بن رباح

الرماقية جامع الشهيد/ عبد الرحمن راشد ماجد الزمر

الرماقية جامع أنس بن النضر

الرماقية جامع شهداء أحد

الرمثاء جامع خزيمة بن ثابت

الرمثاء جامع أنيس بن جنادة الغفاري

الرمثاء جامع عكاشة بن محصن

الرملة جامع خباب بن الأرت

الرملة جامع خالد بن محمد

الرملة جامع الشهيد/ حسن خميس خليفة الهولي

الزبير الزراعية جامع الإمام الحسين بن مسعود

البغوي السور جامع الملك فيصل

السويحات جامع قدامة بن مالك

السويحات جامع أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث

السيف جامع المغفرة

شغرافة 1 جامع العلم

شغرافة 1 جامع ابن الجوزي

شغرافة 2 جامع سعيد بن عثمان بن عفان

شغرافة 3 جامع عمر بن سعد

شغرافة 4 جامع السكينة

شغرافة 4 جامع الاحتساب

الشهباء جامع المقداد بن عمرو

الشهباء جامع الشيخ سعود القاسمي

الشهباء جامع حكيم بن حزام

الشهباء جامع أبو أيوب الأنصاري

الشهباء جامع الشهباء

الشويهين جامع بن كامل

الشويهين جامع علي بن أبي طالب

الشويهين جامع عباد الرحمن

الصبخة جامع أبو سفيان بن الحارث

الصبخة جامع الإمام الشافعي

الصبخة جامع جابر بن عبد الله

الصبخة جامع أبو دجانة

الصبخة جامع سعد بن أبي وقاص

الصبخة جامع الغفران

الصجعة جامع العرفان

الصجعة جامع بشر بن الحارث الأنصاري

الصجعة جامع طوي الزبير

الصجعة جامع الإحسان

الصجعة جامع السائرين إلى الله

الصجعة جامع حمزة بن عامر الأنصاري

الصجعة جامع الخير

الصجعة جامع السعد

الصجعة جامع حاطب بن الحارث

الصجعة جامع رفاعة بن عرابة

الصجعة جامع جرير بن عبد الله البجلي

الصجعة جامع البصيرة

الصجعة جامع سعيد بن هلال السويدي

الصجعةجامع النبي إلياس -عليه السلام-

الصجعة جامع عبد الله بن جحش

الصجعة جامع أبو قتادة بن ربعي

الصجعة جامع شعبية الزبير الجديد

الصجعة جامع النبي اليسع -عليه السلام-

الصناعية 1 جامع الإمام أبو داوود

الصناعية 1 جامع أم المؤمنين حفصة بنت عمر

الصناعية 1 جامع سهيل بن عامر

الصناعية 1 جامع شركة السعادة

الصناعية 1 جامع أوس بن الصامت

الصناعية 2 جامع أحمد محمد بغلف

الصناعية 2 جامع بشير بن تميم

الصناعية 3 سكن عمال البلدية

الصناعية 3 جامع محمد بن نصار

الصناعية 3 جامع إبراهيم الخليل

الصناعية 3 جامع معقل بن سنان

الصناعية 3 جامع حذيفة بن أسيد الغفاري

الصناعية 3 جامع مصنع التجهيزات الفنية

الصناعية 4 جامع الفرقان

الصناعية 4 جامع البشارة

الصناعية 4 جامع علي النومان

الصناعية 4 جامع أبو سليط البدري

الصناعية 5 جامع الإمام ابن سيرين

الصناعية 5 جامع سهيل بن حنيف

الصناعية 5 جامع الإمام شعبة بن الحجاج

الصناعية 6 جامع معاذ بن عمرو بن الجموح

الصناعية 6 جامع أوس بن ثابت الأنصاري

الصناعية 10 جامع عامر بن فهيرة

الصناعية 10 جامع عبد الرحمن الشيخ

الصناعية 11 جامع أبو مسلم الخولانيالصناعية 12 جامع سبيل الرشاد

الصناعية 12 جامع البشير

الصناعية 12 جامع مشتل البلدية

الصناعية 15 جامع عز الدين حجازي

الطرفا جامع الرحمة

الطرفا جامع الشهيد/ يوسف حسن يوسف العبيدلي

الطلاع جامع عبد الله بن جبير

الطلاع جامع بر الوالدين

الطلاع جامع الإمام الترمذي

الطلاع جامع ماجد بن صقر القاسمي

الطلاع جامع الإمام الأوزاعي

العزرة جامع الإمام ابن خزيمة

العزرة جامع ضرار بن الخطاب

العزرة جامع عتبة بن أبي سفيان

العزرة جامع سفيان بن عيينة

العزرة جامع عبد الرحمن بن أبي بكر

العزرة جامع أم المؤمنين صفية بنت حيي

العطين جامع الشفاعة

الغافية جامع محمد بن أبي بكر

الغافية جامع أبيّ بن كعب

الغافية جامع عبد الله بن مغفل

الغافية جامع الإمام ابن تيمية

الغافية جامع أبو الحسن الأشعري

الغافية جامع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر

الغافية جامع عبد الله بن أم مكتوم

الغبيبةجامع صلاح الدين الأيوبي

الغبيبةجامع عبد الله المطوع

الغبيبة جامع أبو الدرداء

الغوير جامع سوق الغوير

الغوير جامع الحرمين

الغوير جامع خلف

الفلج جامع إبراهيم بن الحارث

الفلج جامع عبد الله بن مسعود

الفشت جامع الحيرة

الفشت جامع القدس

الفشت جامع حارث بن النعمان

الفلاح جامع شعبية العطين

الفلاح جامع الرحماء

الفلاح جامع شعبية الفلاح

الفيحاء جامع الخلفاء الراشدين

القادسية جامع سلمان الفارسي

القادسية جامع الحسين بن علي

القادسية جامع سفينة مولى رسول الله

القاسمية جامع أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان

القاسمية جامع الخيال

القاسمية جامع البررة

القاسمية جامع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

القرائن 1 جامع حبيب بن زيد

القرائن 1 جامع هلال بن أمية

القرائن 1 جامع سهل بن سعد

القرائن 2 جامع الطاعة

القرائن 2 جامع الشفاء بنت عبد الله

القرائن 2 جامع الرضوان

القرائن 3 جامع سفيان بن عبد الله الثقفي

القرائن 4 جامع المناجاة

القرائن 4 جامع الفاروق

القرائن 4 جامع الفتح المبين

القرائن 4 جامع العمران

القرائن 5 جامع الإخاء

قطاه مزارع قطاه

قطاه جامع قطاه

القليعة جامع المحسنين

القليعة جامع أم القرى

القوز جامع أويس بن عامر القرني

القوز جامع الهجرة

القوز جامع زيد بن لبيد الأنصاري

كشيشة 1 جامع الأولين

كشيشة 2 جامع عمير بن مالك

كشيشة 2 جامع صهيب بن النعمان

كشيشة 2 جامع الحق

كشيشة 3 جامع الترغيب

كشيشة 3 جامع الشهيد/ مصبح سلطان مصبح الكعبي

كشيشة 4 جامع خولة بنت حكيم

كشيشة 5 جامع الفضيلة

كشيشة 5 جامع إبراهيم الخليل

كشيشة 6 جامع الأنبياء

كشيشة 6 جامع الاستقامة

اللية جامع أبو هريرة

اللية جامع حذيفة بن المحصن

اللية جامع اللية

اللية جامع مؤسسة القرآن والسنة

اللية جامع الشهيد/ سلطان سالم خلفان السويدي

المجاز جامع النور

المجاز جامع البحيرة

المجاز جامع عبد الله بن عباس

المجاز جامع عبد القادر محمد البنا

المجاز جامع سهيل بن عمرو

المجاز جامع الأنصار

المجاز جامع التقوى

المجاز جامع سلمة بن الأكوع

المجاز جامع المجد

المجاز جامع الحكمة

المجاز جامع الأخيار

المجاز جامع مالك بن أوس

المجرة جامع عبد الله بن حذافة

المجرة جامع بن درويش

المجرة جامع أبو ذر الغفاري

المرقاب جامع البراء بن عازب

المرقاب جامع الإمام أبو حنيفة

المريجة جامع الإمام الباقلاني

المريجة جامع عبيد بن عيسى

المريجة المسجد الجامع

المريجة جامع بني شيبة

المصلى جامع عثمان بن عفان

المطار جامع عكرمة بن أبي جهل

المطار جامع خولة بنت حكيم السلمية

المطار جامع خالد بن عبد الله آل ثاني

المطار جامع الشيماء بنت الحارث

المطار جامع زياد بن عمرو الجهني

المطار قرية الشحن

المناخ جامع الإمام النووي

المناخ جامع المنار

المنصورة جامع عمرو بن العاص

المنصورة جامع الشهيد/ أحمد سلطان علي الحمادي

موافجة جامع جابر بن سمرة

موافجة جامع كعب بن زهير

موافجة جامع المفلحون

موافجة جامع قيس بن سعد بن عبادة

الناصرية جامع عبد الرحمن بن عوف

الناصرية جامع البركة

الناصرية جامع الإمام أبي زيد القيرواني

الناصرية جامع عمر بن عبد العزيز

الناصرية جامع مصعب بن عمير

النباعة جامع عمر بن الخطاب

النباعة جامع خان صاحب

النباعة جامع عبد الله بن عمر بن الخطاب

النباعة جامع الروضة

النباعة جامع الكويتي

النخيلات جامع الشهيد/ محمد علي محمد العطار

النخيلات جامع اليقين

النخيلات جامع زيد بن أرقم

الند جامع القدوس

النهدة جامع فيصل خلفان الرومي

النهدة جامع خـالد بن الوليد

النهدة جامع الراحمون

النهدة جامع العزم

النوف 1 جامع التوبة

النوف 1 جامع الشهداء

النوف 2 جامع عبد الله بن جعفر

النوف 2 جامع الشهيد/ وليد محمد علي عبد الله الياسي

النوف 2 جامع الصديقين

النوف 4 جامع خليل الرحمن

النوف 4 جامع الشهيد/ جمال ماجد سالم عبيد المهيري

النوف 4 جامع الشهيد/ غانم سعيد آل غانم المهيري

الياش جامع التوحيد

الياش جامع عامر بن ثابت

اليرموك جامع عائشة بنت عثمان بن عفان

اليرموك جامع أبو مسعود الأنصاري

اليرموك جامع حكيم بن الحارث

أم الطرافة جامع محمد بن مسلمة (العزيز)

أم الطرافة جامع الإيمان

أم فنين جامع أم فنين

أم فنين جامع مبشر بن عبد المنذر

تجارية مويلح جامع اليسر

تجارية مويلح جامع الحمد

تجارية مويلح جامع عدي بن حاتم

تجارية مويلح جامع الفلاح

تجارية مويلح جامع أم أيمن بركة بنت ثعلبة

تجارية مويلح جامع أسماء بنت عميس

تجارية مويلح جامع الجامعة القاسميةتجارية مويلح جامع الضياء

تجارية مويلح جامع أبي محذورة

تجارية مويلح جامع عويمر بن عامر

تجارية مويلح جامع عباد الله الصالحون

تجارية مويلح جامع الاتحاد

حوشي جامع الأمانة

دسمان جامع سعد بن معاذ

سمنان جامع الصحابة

سمنان جامع الرسل

سمنان جامع محمد بن عبد الوهاب

شرقان جامع مالك بن دينار

شرقان جامع عيسى الصابريشرقان جامع جعفر بن أبي طالب

مهذب جامع عبد الله بن ثابت

المدينة الجامعية جامع جامعة الشارقة

المدينة الجامعية جامع الإمام بن حزم

ميسلون جامع أبو بكر الصديق

ميسلون جامع السيدة فاطمة الزهراء

ميسلون جامع خالد بن سلطان

منطقة الحمرية:

الحمرية مصلى الحمرية

جامع الرحمة

جامع زيد بن خالد الجهني

جامع راشد بن حفص الهذلي

جامع عبد الله بن أنيس

جامع عمر بن الخطاب

جامع الحمرية الجديد

جامع النعيمي

جامع عبيدة بن الحارث

جامع عمرو بن قيس

ثانياً: المنطقة الوسطى:

منطقة البطائح:

البطائح مصلى الرشيدية

مصلى البرير

مصلى الرفيعة

جامع الرشد

جامع الأصدق

جامع محافزجامع عتبان بن مالك

جامع طوي السامان

مدينة الذيد:

الذيد مصلى الذيد

مصلى هويدن

مصلى سهيلة

مصلى تل الزعفران

جامع عاصم بن عمر بن الخطاب

جامع بن عويس الشمالي

جامع عمار بن ياسر

جامع الحارث بن عمير

جامع شعبية جبل عمر

جامع سلطان بن هويدن

جامع الشهيد/ سلطان محمد بن هويدن الكتبي

جامع عبد العزيز محمد بن فارس

جامع محمد القطامي

جامع سعد بن أبي وقاص

جامع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث

جامع شعبية الشمطان

جامع سهيلة

جامع الصحبة الصالحة

جامع عثمان بن أبي العاص الثقفي

جامع شعبية الوشاح الجنوبي الجديد

جامع البراء بن معرور

جامع ميدان الهجن

جامع معضد

جامع مساكن بلدية الذيدمنطقة مليحة:

مليحة مصلى مليحة

مصلى خضيرة

مصلى إخيضرجامع الإسراء

جامع مليحة الجنوبي

جامع شعبية بالعجيدجامع تميم بن أوس

جامع شعبية سيف بن عوض

جامع الخطمةمنطقة المدام:

البحايصمصلى البحايصالفلي مصلى الفلي

نزوى مصلى نزوى

المدام

مصلى المدام

جامع سعد بن خيثمة

جامع الفرقان

جامع سبيع بن قيس

جامع عبد الله بن أنس

جامع الفلي

جامع كعب بن مرة

جامع النعيم

جامع دوار المدام الجديد

جامع الشهيد / عوض خلفان راشد العامري

جامع شعبية الرفادهجامع الكوثر

جامع البدر

ثالثاً: المنطقة الشرقية:

مدينة خورفكان:

خورفكان المصلى الغربي

المصلى الشرقي

مصلى اللؤلؤية

مصلى الزبارة

مصلى النحوةمصلى شيص

جامع الصحابة

جامع الشهيد/ ماجد النقبي

جامع النعمان بن بشير

جامع الشهيد/ عبد العزيز خميس البديوي

جامع عمر بن الخطاب

جامع أبو بكر الصديق

جامع البخاري

جامع عبد الله بن ناصر

جامع العلاء بن عتبة

جامع يحيى بن أبي كثير

جامع الإمام مسلم

جامع المديفيجامع عبد الرحمن الداخل

جامع الخلفاء الراشدين

جامع غزوة أحد

جامع هند بنت أبي أمية

جامع العباس بن علي

جامع التوحيد

جامع اللؤلؤية

جامع الشهيد/ سيف عيسى النقبي

جامع عمر بن عبد العزيز

جامع السكينة

جامع الفلاح

سكن عمال البلدية

جامع كعب بن مالك

جامع علي بن أبي طالب

مدينة كلباء:

كلباء مصلى كلباء

مصلى خور كلباء

مصلى طريف

مصلى الغيل

مصلى وادي الحلو

جامع الشيخ سعيد بن حمد القاسمي

جامع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

جامع الشيخة لطيفة

جامع إبراهيم الخليل

جامع شهداء القوات المسلحة

جامع الهدى

جامع عبد الرحمن بن أبي بكر

جامع البراحة

جامع أهل القرآن

جامع الشهيد/ زكريا سليمان الزعابي

جامع الشهيد/ حامد محمد البلوشي

جامع الشهيد/ حسن محمد الطنيجي

جامع دار الإيمان

جامع الشهيد/ ناصر عبد الله ميرزا

جامع عمران بن الحصين

جامع ربيعة بن كعب

جامع الشهيد/ بدر يحيى المراشدةجامع ثابت بن قيس

جامع دار السلام

جامع الزبير بن العوام

جامع خالد بن الوليد

جامع الفاروق

جامع طارق بن زياد

جامع الرفق

جامع عبد الرحمن بن عوف

جامع السلف الصالح

مدينة دبا الحصن:

دبا الحصن مصلى دبا الحصن

جامع الشيخ راشد بن أحمد القاسمي

جامع أبو بكر الصديق

جامع عمر بن الخطاب

جامع الشيخ زايد

جامع الفتح

جامع بلال بن رباح

جامع السلام

جامع سالم بن طه

جامع الشهيد/ سليمان الظهوري

جامع الفضائل

مصليات عيد الفطر