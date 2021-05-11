شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب نارية تثير قلق الأهالي في الأيام الأخيرة من «رمضان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

حذر أولياء أمور وأهالٍ في رأس الخيمة، من انتشار المفرقعات والألعاب النارية، وتداولها بين شباب وصغار في السن، بعدد من مناطق الإمارة، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، متوقعين أن يتواصل انتشارها وتداولها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وطالب مواطنون الجهات المختصة بتكثيف عمليات التفتيش في الأسواق، وتشديد قبضة الرقابة على المنشآت التجارية، لاجتثاث المفرقعات والألعاب النارية ومنع وصولها إلى أيدي الصغار، حفاظاً على سلامتهم وتعزيزاً للأمن والسلامة العامة.

ووفقاً لمصادر مختصة، تلقى عدد من الجهات المسؤولة في رأس الخيمة، خلال الأيام الماضية، شكاوى عدد من الأسر والأهالي من تداول الألعاب النارية، ولهو بعض الصغار والشباب بها في مناطق وأحياء سكنية، ما يثير القلق على سلامتهم وأمن غيرهم من المحيطين بهم والقريبين منهم، خلال لهوهم بها، مشيرين إلى تكرار حوادث الألعاب النارية خلال السنوات الماضية، وتحديداً في مثل هذه الأيام من الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد، وتسببها بوقوع ضحايا، من مصابين بإصابات بعضها خطرة.

وأشار علي رباع الشحي، رب أسر بمنطقة الجير، حوالي 40 كيلومتراً شمال مدينة رأس الخيمة، إلى سماع دوي وضجيج المفرقعات الخطرة على سلامة الشباب والصغار والسلامة العامة في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة من رمضان، ومعاينة حالات متفرقة للهو الشباب بها، بعيداً عن عيون ورقابة الأهل والجهات المختصة، ما يشكل خطراً عليهم.

«طبياً»

مصدر طبي مختص في مستشفى حكومي، أشار إلى استقبال حالة إصابة واحدة بالمفرقعات والألعاب النارية، مؤخراً، سبقت حلول شهر رمضان بقليل، موضحاً أن معظم الإصابات بهذه الألعاب تتركز في الوجه والرأس واليدين والذراعين، وتخلف حروقاً من الدرجة الثانية، وتصل أحياناً إلى الدرجة الثالثة، وقد تفضي إلى الوفاة، في حال كانت المفرقعات قوية أو شديدة الانفجار، وأدت إلى إصابة بليغة.