شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يحيل على البرلمان مشروع إلغاء اتفاقية «الأجواء المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على البرلمان الروسي مشروع قانون لإلغاء اتفاقية «الأجواء المفتوحة» التي تتيح تحليق طائرات مراقبة عسكرية فوق الدول الموقّعة عليها، والتي أثار خروج واشنطن منها العام الماضي استياء موسكو وتنديدها.

ويلحظ مشروع القانون الذي نُشر، الثلاثاء، في الموقع الإلكتروني للدوما وضع حد لانضواء روسيا في هذا الاتفاق، ويتوقّع أن يقرّه النواب وأن يصدره بوتين في ما بعد.

وتتيح المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ في العام 2002 وكانت حينها تضم 35 دولة لكل دولة نشر طائرات استطلاع عسكرية في أجواء الدول المنضوية في الاتفاقية شرط قبولها بالمثل، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية.

وترفض موسكو الالتزام ببنود الاتفاقية، إذ تعتبر أن الدول الأخرى الموقّعة عليها، وبينها دول أوروبية عدة أعضاء في حلف شمال الأطلسي وكندا، ستنقل إلى واشنطن ما جمعته من معلومات حول روسيا.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت انسحابها من اتفاقية «الأجواء المفتوحة» العام الماضي، ويبدو أن المفاوضات الحالية للعودة إلى الاتفاقية وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت موسكو أكدت في فبراير/ شباط الماضي «إبقاء الأبواب مفتوحة» أمام العودة للتقيّد ببنود الاتفاقية إذا ما اتّخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي مدّدت الولايات المتحدة في ربع الساعة الأخير معاهدة «نيو ستارت» للحد من انتشار الترسانات النووية، وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة منذ سنوات تدهوراً مستمراً وصل ذروته في إبريل / نيسان الماضي بعدما تبادل البلدان العقوبات وطرد الدبلوماسيين.