شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية..اعتقال لص اقتحم متجراً بصهريج مياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت السلطات السعودية لصاً خمسينياً من «أرباب السوابق» اقتحم متجراً للأجهزة الإلكترونية في محافظة وادي الدواسر في السعودية، وذلك باستخدام صهريج مياه لسرقة بعض الهواتف.

ولقي مقطع الفيديو للحادثة تداولاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه شخص يقود شاحنة كبيرة يقتحم متجراً من الخلف قبل أن يترجل من الشاحنة، ويدخل المتجر ويسرق بعض الأغراض، ويسارع في الفرار.

ونجحت الشرطة في التعرف إلى هوية الجاني والقبض عليه، وتبين أنه سعودي الجنسية في العقد الخامس من العمر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض خالد الكريديس.

وأوضح الكريديس أن المتهم سرق بعض أجهزة الهواتف المحمولة من المتجر، مشيراً إلى أنه من «أرباب السوابق»، وتورط في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض،

وأضاف أنه تم ضبط جزء من المسروقات في حوزته، فيما تم استرداد جزء منها بعد بيعها وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.