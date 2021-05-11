شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تشعل صراع شباب الأهلي والنصر على الكأس الأغلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتعل التحدي بين فريقي شباب الأهلي والنصر قبل اللقاء المرتقب، الذي سيجمع الفريقين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2020-2021، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين يوم الأحد المقبل.

وتبدو كل عوامل الإثارة حاضرة، ليستمتع الجمهور بمواجهة ساخنة على أغلى الكؤوس، وهناك 5 عوامل ستشعل الصراع على لقب النسخة 44 لكأس رئيس الدولة وهي:

1ـ القيمة المعنوية والتاريخية للكأس.

2ـ رغبة شباب الأهلي في مواصلة إنجازاته، وضم البطولة لإنجازاته هذا الموسم مع المدرب مهدي علي، حيث سبق وتوج «الفرسان» بكأس السوبر وكأس الخليج العربي هذا الموسم.

3ـ رغبة الثأر لدى لاعبي وعشاق النصر، بعد تفوق شباب الأهلي على «العميد» في نهائي كأس الخليج العربي هذا الموسم، والذي حسمه «الفرسان» لصالحه بالفوز بركلات الترجيح على النصر.

4ـ حاجة النصر إلى إنقاذ موسمه بالفوز بهذا اللقب، خاصة وأنه الأمل الأخير للعميد هذا الموسم.

5ـ رغبة شباب الأهلي في الابتعاد بقائمة أكثر الأندية فوزاً باللقب، حيث حصد «الفرسان» البطولة 9 مرات سابقة، وينافسه بقوة الشارقة الذي حصد اللقب 8 مرات.

التعادل سيد الموقف

والتقى شباب الأهلي والنصر 4 مرات تاريخياً في مباريات نهائية، وحسم شباب الأهلي «الأهلي سابقاً» النهائي الأول، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 1974-1975، بالفوز بنتيجة 2-0، فيما شهدت المسابقة نفسها، في موسم 2014-2015، فوز النصر في النهائي الثاني بركلات الترجيح 3-0، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل1-1.

وعاد «العميد» وكرر فوزه على شباب الأهلي في النهائي الثالث الذي جمع بين الفريقين، ولكن هذه المرة كان في كأس الخليج العربي بموسم 2019-2020، لكن شباب الأهلي ردّ الدين للنصر وتفوق عليه في نهائي كأس الخليج العربي بموسم 2020-2021 عندما تغلب «الفرسان» على «العميد» بركلات الترجيح بنتيجـة 5-4، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أمل بوشلاخ: ختام رائع

وصفت أمل بو شلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة كرة القدم النسائية، أن المباريات النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة كانت دائماً بمثابة حدث كروي هو الأهم على مستوى خريطة المنافسات الرياضية المحلية،ولذا يحرص الاتحاد على أن يختتم بها الموسم الكروي كل عام.

وقالت: «منذ البداية ولدت هذه البطولة كبيرة، ارتبط اسمها باسم المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قبل أن نحتفل بها تحت مسمى كأس خليفة، كما أطلق عليها إعلامياً في السنوات الأخيرة».

وأشارت أمل بو شلاخ إلى أن وجود الجماهير يوم الأحد المقبل في ملعب استاد هزاع بن زايد، سيضفي على المسابقة رونقاً خاصاً، لاسيما أن هناك عطشاً جماهيرياً من أجل الحضور في المدرجات من جديد بعد غياب دام أكثر من عام، بسبب تداعيات مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وأكدت بو شلاخ أن المباراة النهائية هذا الموسم لها طابع خاص، فهي ستكون لقاء نهائياً بطابع «ديربي» بين الفريقين عرف عناصرهما في السنوات الأخيرة قيمة وحلاوة الفوز بها اللقب، ما سيعطيهم الحافز الأكبر من أجل تكرار المشهد، وتحقيق الإنجاز الذي يسجل في سجلات ناديهم.

الشامسي:عيد سنوي

وقال سالم عبد الله الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي المسابقة الأغلى لدى كل عناصر اللعبة وعشاق الكرة في الإمارات،وتعتبر عيداً سنوياً لأسرة كرة القدم.

وأشار الشامسي إلى أن جماهير الكرة في الإمارات ارتبطت بهذه المسابقة منذ انطلاقتها، لأنها أسهمت في كتابة التاريخ وقدمت أبطالاً ونجوماً عبر أجيال وكان لهم صولات وجولات في ملاعبنا.