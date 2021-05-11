شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB"..وتراجع حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 149.161 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز إلى 72.599 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 343.886 مليون سهم، عامر جروب عند 227.280 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون سهم.

وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة للاستثمارات المالية عند 97.994 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 416.9 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.74%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 111.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 57.6 ألف جنيه، 37.7 مليون جنيه، 31.02 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1246 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.