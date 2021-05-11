شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً عقب استيعاب بيانات التوظيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف عقب استيعاب الأسواق لبيانات التوظيف المخيبة للآمال في كندا والتي صدرت الأسبوع الماضي.



وكشفت بيانات حكومية يوم الجمعة عن أن الاقتصاد الكندي خسر ما يقرب من 207.1 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات أشارت إلى فقدان 160.5 ألف وظيفة بعد إضافة 303.1 ألف وظيفة في مارس/آذار.



وارتفع معدل البطالة في كندا إلى 8.1% في الشهر الماضي من 7.5% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر عند 7.8%.



هذا، وتتواصل الجهود من أجل مكافحة فيروس كورونا حول العالم لا سيما في ظل وجود المتحور الجديد في الهند وتسببه في مئات الآلاف من الإصابات والآلاف من الوفيات يومياً.



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس في قرار أن المتحور الجديد لفيروس كورونا في الهند أصبح مصدرا للقلق العالمي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.8270، وسجل أعلى سعر عند 0.8278 وأقل سعر عند 0.8246.