شكرا لقرائتكم خبر عن «مُعتَمَد للسفر» للتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتبارًا من يوم الأربعاء، 12 مايو، سيصبح بإمكان المسافرين من أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران، التحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. وبعد استكمال الخدمة، يمكن للضيوف التوجه إلى المطار واثقين تمامًا من استيفائهم كافة الشروط والمتطلبات الضرورية قبل موعد رحلتهم.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من إتمام إجراءات سفرهم عبر المسار السريع من خلال التوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «مع مواصلة الاتحاد للطيران سعيها نحو إيجاد الحلول المبتكرة لتسهيل تجارب السفر على ضيوفها، تأتي خدمة مُعتَمَد للسفر الجديدة لمنح المسافرين مزيداً من راحة البال ومساعدتهم على إتمام إجراءات السفر بسرعة أكبر. ومع هذه الخدمة، يمكن للضيوف التوجه للمطار بكل ثقة حيث أنهم قد استوفوا جميع متطلبات السفر المتعلقة بكوفيد-19 قبل رحلتهم.»

للاستفادة من خدمة «مُعتَمَد للسفر»، يمكن للضيوف التسجيل عبر النقر على رابط «إدارة حجزي» حيث تتوفر معلومات إضافية حول كيفية تقديم وثائقهم، وبعد التأكد من صحتها واكتمالها من قبل فريق خدمة «مُعتَمَد للسفر»، سيستلمون بريدًا إلكترونيًا يؤكد نجاحهم في حال تلبيتهم للشروط الحكومية المطلوبة. أما في حال كان طلب التقديم غير مستوفٍ للشروط المطلوبة فسيطلب من الضيف إعادة تقديم الوثائق بعد التأكد من استكمالها. علمًا بأنه يمكن للضيوف التحقق من حالة «مُعتَمَد للسفر» الخاصة بهم واستخدام تلك الخدمة في أي وقت عبر زيارة صفحة «إدارة حجزي» على الموقع الإلكتروني للشركة.

تتوفر خدمة «مُعتَمَد للسفر» لكافة الضيوف المغادرين من أبوظبي اعتبارًا من 12 مايو 2021 إلى أي وجهة (باستثناء الصين)، كما ستتوفر على الرحلات المغادرة من عمّان وبيروت ودكا ومانيلا في وقت لاحق. مزيد من التطورات قيد العمل لتوفير الخدمة في وجهات أخرى.