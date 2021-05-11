شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالعنصرية تلغي بث «جولدن جلوب» وتوم كروز يعيد جوائزه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - رويترز

تخلت شبكة «إن.بي.سي» الأمريكية عن بث حفل جوائز «جولدن جلوب» لعام 2022، بعد شكاوى عن اتهامات بالعنصرية وسقطات أخلاقية، والافتقار للتنوع ضمن المجموعة التي تقدم الجوائز السنوية للأعمال الفنية، فيما قرر الممثل توم كروز إعادة ثلاث جوائز تلقاها من المؤسسة تضامناً مع الحملة.

وجاء قرار «إن.بي.سي» بعدم البث، بعدما وافقت «رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية»، الجهة التي توزع الجوائز، على ضم مزيد من الأعضاء السود، وإجراء تغييرات أخرى خلال الـ18 شهراً المقبلة.

وقالت الشبكة في بيان: «إن تغيير بهذا الحجم الهائل يتطلب وقتاً وجهداً، ولدينا شعور قوي بأن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية تحتاج إلى وقت، لتتمكن من فعل ذلك بصورة صحيحة. وعليه، فإن الشبكة لن تبث حفل جولدن جلوب لعام 2022».

وأضاف البيان:«نأمل أن نتمكن من بث الحفل في يناير 2023، بافتراض نجاح الرابطة في تنفيذ خطتها».

وبعد إعلان «إن.بي.سي»، قالت «رابطة هوليوود للصحافة»، إن إحداث تغيير جذري ظل أولوية ملحّة بغض النظر عن موعد بث حفل جولدن جلوب المقبل».

وواجه أعضاء «رابطة هوليوود» اتهامات أيضاً بالإدلاء بتعليقات عنصرية، ومتحيزة ضد المرأة، وكذلك التماس مزايا وخدمات من مشاهير واستوديوهات.

وأصبح حفل«جولدن جلوب»السنوي، الذي يحضره نجوم ومسؤولون كبار في قطاع الترفيه، أحد أكبر عروض الجوائز في هوليوود. لكنه يخضع لتدقيق شديد بعد تحقيق نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في فبراير/ شباط الماضي، أظهر أن الرابطة البالغ عدد أعضائها 87 صحفياً تخلو من أي أعضاء سود.

وانضم الممثل الأمريكي، توم كروز إلى الحملة، وأعاد جوائز«جولدن جلوب» الثلاث التي فاز بها عن أدواره في «جيري ماجواير» و«ماجنوليا» و«بورن أون ذا فورث اوف جولاي».