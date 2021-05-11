شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 40 حافظاً في مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد:”الخليج 365”

اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية - فرع المنطقة الوسطى، بمشاركة 224 طالباً من المواطنين والمقيمين من مختلف أرجاء الدولة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر نادي الذيد، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على السلامة العامة، بحضور الشيخ محمد بن معضد بن هويدن، وسالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة النادي، وحميد الخاطري، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، والدكتور حمود سالم، المدير التنفيذي، وسالم الجاري، المدير الإداري، وأعضاء لجنة التحكيم، ولفيف من المدعوين والمكرّمين وأولياء أمورهم.

وفي بداية الحفل الذي قدمه الإعلامي إسلام الشيوي، ألقى سالم بن هويدن، كلمة أشاد فيها بنجاح المسابقة واستمرارها على مدى أربعة عشر عاماً. وأكد أن عدد المشاركين بلغ 224، طالباً، توزعوا على ست فئات، فاز منهم أربعون. وأثنى على دور المؤسسة في إنجاح المسابق.

فيما أشاد حميد الخاطري، بدور المسابقة في اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية بين مختلف فئات الطلبة. ولفت إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي يصبو إليها النادي، ممثلاً في اللجنة الثقافية والمجتمعية في نشر الثقافة ودعم الطلبة للإقبال على حفظ كتاب الله عزوجل.

بعدها كرّم الشيخ محمد بن معضد، والحاضرون لجنة التحكيم: صالح بالليث الطنيجي، مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة فرع الذيد، وغالي سيدي، وحسن حميد باشا، وياسر الغريب، وعادل السيد مصطفى، ورضوان الناكوع، ومنسق المسابقة مصعب الآغا.

بعدها كرّم الحاصلين على المراكز الأولى: عبد الرحمن الظهوري وحمد القابض وراشد الطنيجي، من المواطنين لحفظ الأجزاء 26 حتى 30. ومن المقيمين: أحمد صبري، وأسامة حافظ، وأبرار دلور. وفئة المواطنين المشاركين في حفظ الأجزاء من 21 حتى 25 محمد الصريدي، وسالم المنصوري، وأحمد الصريدي. والمقيمين محمد إسماعيل محمد، ويوسف عبد الحميد وسيد قاري زاده.

وفئة مواطنين المشاركين في الأجزاء من 15 حتى 20 حاضر بخيت العميمي، وسيف الطنيجي، ومهير بالعجيد الكتبي. ومن المقيمين خالد الرحمن خليل، وقتيبة دعاس وعبد الوهاب محمود.