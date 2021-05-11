شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بآخر جلسات شهر رمضان على رأسها مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.58%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.27%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.94%، 1.9%، على التوالى، كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.75%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.52%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.38%.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.62%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.35%، 0.34%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.26%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 416.9 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.74%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 111.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 57.6 ألف جنيه، 37.7 مليون جنيه، 31.02 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1246 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.