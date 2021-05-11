شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها متأثرة بالقطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء وسط ضغط على ناسداك بسبب الأداء الضعيف والخسائر التي يتعرض لها القطاع التكنولوجي.



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس في قرار أن المتحور الجديد لفيروس كورونا في الهند أصبح مصدرا للقلق العالمي.



من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الأموال الممنوحة للمواطنين في صورة إعانات بطالة لم تمنعهم من البحث عن وظائف.



تأتي هذه التصريحات على خلفية صدور تقرير الوظائف الشهري في الأسبوع الماضي والذي كشف عن إضافة وظائف بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة على غير المتوقع خلال أبريل/نيسان الماضي.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 270 نقطة) إلى 34476 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 13285 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 4154 نقطة.