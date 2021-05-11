شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تفكر في مزيد من الفرص الاستثمارية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، لتلفزيون بلومبيرج «إن العرض المقدم للمطور العقاري المصري شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» يُعد واحداً من بين الفرص التي نتطلع إليها في مصر. ونعتقد أنه أحد أسواق العقارات الأكثر ربحاً وجاذبية».

وأضاف الذيابي أن «الدار العقارية» قد تستثمر ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار خلال فترة الـ12 و18 شهراً المقبلة في عمليات استحواذ في الخارج، وفي الداخل. وأن المجموعة تعمل أيضاً على توسيع أعمالها في مجال التعليم وإدارة الممتلكات.

وأشار الذيابي إلى إمكانية بيع الدار سندات في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة فور إتمامها بعض صفقات الاستحواذ المتاحة.