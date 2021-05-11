شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيف «أبوظبي الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

ثبّتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لمصرف أبوظبي الإسلامي عند درجتي «A+» و«F1» على التوالي، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف الجدوى لديه عند درجة «bb». وقالت الوكالة، إن هذه التصنيفات تعكس الاحتمالية العالية بتلقي البنك الدعم في حال اقتضت الضرورة لذلك. وأوضحت أن مصرف أبوظبي يمتلك حصة سوقية تبلغ 5% من إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات.