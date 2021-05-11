شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تكشف عن إجراءات خاصّة للسياح متلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السياح من الدول القائمة الخضراء:

* إبراز نتيجة «بي سي آر» سلبية 48 ساعة من تاريخ الاستلام

* على المطعّمين القادمين من إجراء «بي سي آر» في اليوم السادس

* غير المطعّمين إجراء فحص في اليومين السادس والثاني عشر

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القادمون من خارج القائمة الخضراء:

* إبراز نتيجة «بي سي آر» سلبية 48 ساعة من تاريخ الاستلام

* الحجر الصحي في أبوظبي أو استكمال 10 أيام في الإمارات

* إجراء فحص في اليوم الثامن بعد اكتمال الحجر الإلزامي

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المقيم المطعّم:

* إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» صالحة لغاية 7 أيام

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المقيم غير المطعّم:

* فحص قبل 48 ساعة وفي اليومين الرابع والثامن من الدخول

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أبوظبي: عدنان نجم

رحبت دائرة ثقافة وسياحة أبوظبي بالمقيمين والزوار في الإمارات الأخرى الراغبين في زيارة العاصمة للاستمتاع بإجازة عيد الفطر السعيد، حيث أصدرت تذكيراً بالإجراءات المتبعة التي يجب مراعاتها عند دخول الإمارة عبر الحدود البرية.

وتفيد هذه الإجراءات بأنه يجب على السياح المطعّمين القادمين من الدول المدرجة ضمن القائمة الخضراء لدخول أبوظبي، القيام بالخطوة الأولى من خلال إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» صالحة لغاية 48 ساعة من تاريخ الاستلام، والقيام بالخطوة الثانية خلال مواصلة إقامتهم في أبوظبي عبر إجراء فحص «بي سي آر» في اليوم السادس.

وعلى السياح غير المطعّمين القادمين من الدول المدرجة ضمن القائمة الخضراء لدخول أبوظبي إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» صالحة لغاية 48 ساعة من تاريخ الاستلام، وإجراء فحص «بي سي آر» في اليومين السادس والثاني عشر من دخولهم أبوظبي.

أما السياح القادمون من الدول خارج القائمة الخضراء لدخول أبوظبي فعليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» صالحة لغاية 48 ساعة من تاريخ الاستلام، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي في أبوظبي ما لم يكملوا فترة 10 أيام في دولة الإمارات، وعليهم إجراء فحص «بي سي آر» في اليوم الثامن، بحيث إن النتيجة السلبية تشير إلى اكتمال فترة الحجر الصحي الإلزامي.

بينما يكتفي المقيمون المطعّمون في دولة الإمارات بإبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» صالحة لغاية 7 أيام، أما المقيمون غير المطعّمين في الدولة فعليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» صالحة لغاية 48 ساعة من تاريخ الاستلام، وإجراء فحص في اليومين الرابع والثامن من دخولهم أبوظبي.

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إلى لك كشفت العديد من الوجهات في أبوظبي عن عروض للمقيمين والزوار من كافة الأعمار للاحتفال بعيد الفطر هذا العام في أبوظبي. ويقدّم ياس مارينا مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية وتجارب تناول الطعام التي ترضي مختلف الأذواق.