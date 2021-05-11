شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس أول أيام العيد في ماليزيا وإندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

أعلنت ماليزيا وإندونيسيا، الثلاثاء، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون بعد غد الخميس، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لـ"مركز الفلك الدولي" عبر "تويتر".

وأشارت الهيئات المتخصصة في البلدين، إلى أن الأربعاء، سيكون متمماً لشهر رمضان، ليكون الخميس أول أيام عيد الفطر.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن الهلال الذي تم تصويره صباح اليوم الثلاثاء هو هلال شهر رمضان “آخر الشهر”.

وأضاف أنه تم تصويره بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، حيث إن وقت التصوير هو الثلاثاء 11 مايو الساعة 09:30.

